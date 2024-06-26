Погода на 26 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурный день и пасмурный вечер придут в Днепре на смену ясному утру. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показываться до +25°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Житель Днепропетровщины на спор ограбил магазин, а награбленное подарил прохожим В Днепропетровской области мужчина обворовал магазин техники и подарил награбленное первому встречному. 1 просмотров