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Погода на 26 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 26 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурный день и пасмурный вечер придут в Днепре на смену ясному утру. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показываться до +25°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 26 июня: 

  • Комары и мошки в июне столбом толкутся — жди назавтра сухой погоды.
  • Если пчелы с раннего утра отправляются за добычей — будет хороший день.
  • Паук-крестовик при заходе солнца сидит в своей паутине — впереди сухая погода.

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