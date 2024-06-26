Погода на 26 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурный день и пасмурный вечер придут в Днепре на смену ясному утру. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показываться до +25°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 26 июня:
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Некоторым абонентам ЦЭК приостановят подачу электроэнергии почти на весь день.
В Украину вернулись еще 90 защитников.
Мужчин с Днепропетровщины, которые хотели попасть за границу, задержали пограничники.
Нардеп утверждает, что к нему подошли "три парня с коляской" и начали оскорблять.
В Днепропетровской области помогали мужчине, который упал с 3-го этажа.
В Днепре снова будут выключать свет и днем, и ночью.
Разоблачили правоохранителей, которые занимались поборами на одном из блокпостов Днепропетровщины.
Одного из нападавших задержали.
В Днепропетровской области мужчина обворовал магазин техники и подарил награбленное первому встречному.
Лето для детей – пора не только отдыха в летних лагерях, но и для многих – это сборы в школу. Вместе с документами ребенка при поступлении в школу родители должны предоставить и справку от врача.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!