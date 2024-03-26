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Погода на 26 марта: в Днепре возможен небольшой дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 26 марта: в Днепре возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, вечером в Днепре возможны прояснения, но в течение всего дня погода будет облачной. Днем, возможно, пройдет дождь, но он закончится еще до наступления вечера. Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 26 марта: 

  • Если с утра заморозки – год будет урожайным.
  • Солнечный день 26 марта сулит хороший урожай зерновых культур.
  • Прилетели жаворонки и гуси к этому дню – к урожайному году.
  • Если гуси в воде полощутся – скоро быть теплу.
  • Гуси летят высоко – значит, воды при разливе будет много.
  • Полевые мыши уходят из поймы реки – к сильному половодью.
  • Из березы много сока течет – будет ненастное лето.

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