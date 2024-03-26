Погода на 26 марта: в Днепре возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, вечером в Днепре возможны прояснения, но в течение всего дня погода будет облачной. Днем, возможно, пройдет дождь, но он закончится еще до наступления вечера. Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 26 марта:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Синоптики рассказали, когда в Днепр придет летнее тепло.
Жители Днепра могли слышать взрыв.
Новомосковские утки и гуси получили элитный домик на воде.
Защищая Украину, погиб известный музыкант из Днепра.
Если повезет.
В Днепре станет больше автобусов.
В больнице Днепра из бронхов ребенка вытаскивали камешек.
Сложно представить себе Днепр без моста на Монастырский остров и без набережной. Однако, почти до 1960-х годов в парке не было моста, добраться до острова можно было только на лодке, а набережная появилась только к 1970-м.
Домашняя птица попав в дикую природу, получила на орехи от ворон.
В Днепре объявили о подозрении должностным лицам горсовета, которые наживались на бесплатных лагерях для детей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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