Погода на 26 августа: в Днепре ожидается ясный день

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ясное утро и погожий день плавно перетекут в облачный вечер. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

На Днепр движется последняя волна африканской жары в этом году.

Как выглядят самые дешевые и самые дорогие дома в аренду в разных районах Днепра (ФОТО) Журналисты dnepr.info решили сравнить цены на аренду самых дешевых и самых дорогих домов в разных районах Днепра. Соборный район Самые дешевый дом в аренду в Соборном районе обойдется в 6 тыс грн за месяц. При этом платить за коммунальные услуги… 8 просмотров