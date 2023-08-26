Погода на 26 августа: в Днепре ожидается ясный день

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ясное утро и погожий день плавно перетекут в облачный вечер. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 26 августа:
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