Погода на 25 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, утренние тучи задержатся в Днепре до вечера, а затем рассеяться. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти дождь, который к вечеру должен закончиться. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Министр образования анонсировал изменения в правилах поступления на аспирантуру из-за «уклонистов» Теперь вступить в аспирантуру на контракт можно будет только на заочную и вечернюю формы обучения, и это не будет давать права на отсрочку от мобилизации. 4 просмотров