Погода на 25 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, утренние тучи задержатся в Днепре до вечера, а затем рассеяться. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти дождь, который к вечеру должен закончиться. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 25 июня:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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