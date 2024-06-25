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Погода на 25 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 25 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, утренние тучи задержатся в Днепре до вечера, а затем рассеяться. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти дождь, который к вечеру должен закончиться. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 25 июня: 

  • Ясные звезды на небе означают, что день будет солнечным.
  • Жаркая погода на этот день свидетельствует о богатом урожае ягод.
  • Туман и роса вечером означают, что в ближайшие дни будет хорошая погода.
  • Многие белки в саду и лесу свидетельствуют о дождливом году.
  • Если цапли собираются на сухих холмах, это может быть признаком непогоды.

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