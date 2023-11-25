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Погода на 25 ноября: в Днепре облачно, возможен дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 25 ноября: в Днепре облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Вечером, вероятно, пройдет сильный дождь. Утром температура воздуха 0°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 25 ноября: 

  • Если 25 ноября пошел дождь — до 4 декабря будут оттепели;
  • Какая погода на день Иоанна — таков и декабрь будет.
  • До 25 ноября не было похолодания — весну можно ждать рано.
  • Огонь в печи ярко горит — к сухой и холодной погоде.

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Новости Днепра про Погода на 25 ноября: в Днепре облачно, возможен дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 25 ноября: в Днепре облачно, возможен дождьРусский

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