Погода на 25 ноября: в Днепре облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Вечером, вероятно, пройдет сильный дождь. Утром температура воздуха 0°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 25 ноября:
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