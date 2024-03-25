Погода на 25 марта: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбцы термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 25 марта:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Энергетики частично восстановили мощности Днепровской ГЭС, атакованной сегодня восемью ракетами.
Хорошего дня, друзья!
Вчера оккупационные войска обстреливали энергосистему и гражданскую инфраструктуру Днепропетровской области.
Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.
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