Погода на 25 марта: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбцы термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 25 марта:

Теплый и солнечный день сулит частые грозы летом.

Много мышей появилось – к неурожайному году.

Собака прячется в теплое место — к похолоданию.

Ливень или дождь в этот день – к богатому урожаю ржи.

Вороны садятся на землю – скоро станет тепло.

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