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Погода на 25 марта: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 25 марта: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбцы термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 25 марта: 

  • Теплый и солнечный день сулит частые грозы летом.
  • Много мышей появилось – к неурожайному году.
  • Собака прячется в теплое место — к похолоданию.
  • Ливень или дождь в этот день – к богатому урожаю ржи.
  • Вороны садятся на землю – скоро станет тепло.

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