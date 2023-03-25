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Погода на 25 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Сегодня днепрян ждет достаточно теплая погода.

Новости Днепра про Погода на 25 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. К обеду столбики термометра будут показывать до +16°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 25 марта:

  • Утренний туман предвещает хороший урожай конопли.
  • Теплый и солнечный день сулит частые грозы летом.
  • Много мышей появилось – к неурожайному году.
  • Собака прячется в теплое место — к похолоданию.
  • Ливень или дождь в этот день – к богатому урожаю ржи.
  • Вороны садятся на землю – скоро станет тепло.
  • На ветвях иней – в начале лета будут дожди.

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Новости Днепра про Погода на 25 марта: в Днепре облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 25 марта: в Днепре облачно, но без осадковРусский

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