Погода на 25 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. К обеду столбики термометра будут показывать до +16°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 25 марта:
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