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Погода на 25 февраля: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 25 февраля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 25 февраля: 

  • Если в этот день выпало много снега, значит, весна наступит рано.
  • Если на улице много сугробов — летом будет много зелени.
  • Оттепель за окнами — холодов уже не будет.
  • Иней не деревьях — морозы непременно вернутся.

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