Погода на 25 февраля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 25 февраля:
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Захватите с собой зонт!
У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пройшла панахида на роковини російської агресії.
Сегодня враг в очередной раз обстреливал Никопольщину.
Сегодня в Днепре неизвестный мужчина разбивал окна в магазине Рошен.
В Днепре водитель на скорости влетела в бар.
21 февраля на Бахмутском направлении погиб младший сержант из Днепропетровской области Дмитрий Коваль.
В городе Кривой Рог разоблачили мужчину, подозреваемого в воровстве золотых украшений.
В Днепре в больнице скончался 10-летний ребенок.
В Днепре ранее судимый 39-летний неоднократно осужденный житель города "заминировал" общежитие
В Днепровском районе женщина похитила из сумки мужчину на автозаправке банковскую карту и в течение нескольких дней снимала с нее деньги.
Сегодня в Днепре спасатели завершили спасательно-поисковые работы на месте попадания в многоэтажку.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!