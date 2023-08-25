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Погода на 25 августа: в Днепре облачно, возможен дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 25 августа: в Днепре облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, утром в Днепре облаков не будет — они появятся во второй половине дня, но к вечеру погода снова станет ясной. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен дождь, который к вечеру должен завершиться. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 25 августа: 

  • Гроза в этот день предвещает тёплую осень.
  • Много росы — погода будет ясной.
  • Лягушки заквакали — к дождю.
  • Крот вышел из норы — к ненастью.
  • Кошка старательно умывается — к теплу.

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Новости Днепра про Погода на 25 августа: в Днепре облачно, возможен дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 25 августа: в Днепре облачно, возможен дождьРусский

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