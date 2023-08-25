Погода на 25 августа: в Днепре облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, утром в Днепре облаков не будет — они появятся во второй половине дня, но к вечеру погода снова станет ясной. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен дождь, который к вечеру должен завершиться. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 25 августа:
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