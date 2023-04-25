Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 25 апреля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Сегодня 06:15
просмотров

Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 25 апреля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь, который ближе к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается. Утром температура воздуха +10°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 25 апреля:

  • Если стоит солнечная погода, то год будет урожайным.
  • Если идет дождь, то начало мая будет дождливым.
  • Многие шишек на соснах и елях — к урожаю ржи и пшеницы.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 25 апреля: в Днепре ожидается мелкий дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 25 апреля: в Днепре ожидается мелкий дождьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода на 24 апреля: в Днепре облачно, возможен небольшой дождь
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода на 24 апреля: в Днепре облачно, возможен небольшой дождь

    Сегодня в Днепре будет достаточно тепло.

    Погода в Днепре в субботу, 22 апреля: облачно, ожидается дождь
    Новости Днепра
    22.04.2023 06:15
    Погода в Днепре в субботу, 22 апреля: облачно, ожидается дождь

    Не забудьте взять с собой зонт!

    В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)
    Новости Днепра
    21.04.2023 13:04
    В Днепре в сквере Героев расцвели сотни разноцветных тюльпанов (ФОТО)

    На календаре – апрель.

    Большая вода: вышло ли из берегов озеро в парке Глобы в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    21.04.2023 11:55
    Большая вода: вышло ли из берегов озеро в парке Глобы в Днепре (ФОТО)

    Днепр и область продолжают страдать от подтоплений.

    Последние новости

    Завтра в Дніпрі дві вулиці залишаться без світла: адреси
    Завтра в Дніпрі дві вулиці залишаться без світла: адреси

    Завтра, 25 квітня,  у зв’язку з плановими ремонтними роботами дві вулиці Дніпра залишаться без світла.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Двойной обстрел: какая ситуация в Никопольском районе
    Двойной обстрел: какая ситуация в Никопольском районе

    Сегодня, 24 апреля, враг дважды за день атаковал Никопольский район.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Уже зажгли вывески: до открытия McDonald’s в Днепре остались «считанные часы»
    Уже зажгли вывески: до открытия McDonald’s в Днепре остались «считанные часы»

    В Днепре уже скоро может открыться McDonald's.

    Вчера 20:58
    просмотров
    В днепровском парке Шевченко расцвели поля разноцветных тюльпанов (ФОТО)
    В днепровском парке Шевченко расцвели поля разноцветных тюльпанов (ФОТО)

    В Днепре цветут поля тюльпанов.

    Вчера 20:41
    просмотров
    Житель Днепра обустроил себе «царь-парковку», забетонировав зеленую зону
    Житель Днепра обустроил себе «царь-парковку», забетонировав зеленую зону

    В Днепре водитель обустроил царь-парковку.

    Вчера 20:02
    2
    просмотров
    На войне погиб защитник из Никопольского района: что известно
    На войне погиб защитник из Никопольского района: что известно

    Днепропетровщина потеряла еще одного Героя. 21 апреля 2023г. перестало биться сердце жителя пгт. Червоногригорьевка, Семенюка Виктора Анатольевича, 1976 года рождения.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Украина освободила более 2 тысяч пленных, из них 140 — гражданские
    Украина освободила более 2 тысяч пленных, из них 140 — гражданские

    С начала полномасштабной войны Украина освободила более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них 140 - мирные жители.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Ситуация на фронте сегодня 24 апреля
    Ситуация на фронте сегодня 24 апреля

    Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там отражены более 30 вражеских атак и продолжаются за Бахмут и Марьинку.

    Вчера 18:45
    0
    просмотров
    Шевченко в бронике: в Днепре появился новый патриотический мурал
    Шевченко в бронике: в Днепре появился новый патриотический мурал

    В Днепре после начала полномасштабного вторжения рф появилось много патриотических муралов.

    Вчера 18:33
    1
    просмотров
    Глава МОН назвал сроки, когда украинские школы перейдут на 12 лет обучения
    Глава МОН назвал сроки, когда украинские школы перейдут на 12 лет обучения

    Оксен Лесовой рассказал, когда школы Украины перейдут на "12-летку"

    Вчера 18:04
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх