Погода на 25 апреля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь, который ближе к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается. Утром температура воздуха +10°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Днепр и область продолжают страдать от подтоплений.

Не забудьте взять с собой зонт!

Сегодня в Днепре будет достаточно тепло.

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