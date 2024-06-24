Погода на 24 июня: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, ВвДнепре утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 24 июня:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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