Погода на 24 июня: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, ВвДнепре утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 24 июня:

Утки ныряют чаще обычного — к дождю.

Солнце тусклое — к вечернему дождю.

Кукушка кукует — хорошая погода будет.

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