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Погода на 24 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 24 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре весь день будет держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показываться до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 24 сентября: 

  • Уродилось много рябины — осень будет сухой, мало — к частым дождям.
  • Если утром на траве появилась роса, день будет теплым и солнечным.
  • Если утки и гуси ещё купаются в воде, то заморозки будут нескоро.

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