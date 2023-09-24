Погода на 24 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре весь день будет держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показываться до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 24 сентября:
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