Погода на 24 ноября: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти дождь, который к вечеру должен закончиться. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 24 ноября:
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