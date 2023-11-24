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Погода на 24 ноября: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 24 ноября: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти дождь, который к вечеру должен закончиться. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 24 ноября: 

  • Если снег пошел, то 4 декабря будет оттепель.
  • Теплая погода на Студита — к холодной зиме.
  • Если идет дождь, в декабре погода будет теплая.
  • Если светит яркое солнце — вскоре будет похолодание.

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