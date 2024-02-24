Погода на 24 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром и вечером в Днепре будет ясно, днем ожидается облачность. Скорее всего, без осадков! Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 24 февраля:
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Хорошего дня, друзья!
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