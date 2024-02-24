Погода на 24 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром и вечером в Днепре будет ясно, днем ожидается облачность. Скорее всего, без осадков! Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

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В Днепре в заброшенном здании убили мужчину в военной форме В четверг, 22 февраля, на линию "102" сообщили об обнаружении в заброшенном здании в Чечеловском районе города тела 36-летнего мужчины с телесными повреждениями. 11 просмотров