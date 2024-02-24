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Погода на 24 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 24 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром и вечером в Днепре будет ясно, днем ожидается облачность. Скорее всего, без осадков! Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 24 февраля: 

  • Гром сегодня — к сильным ветрам.
  • Много сосулек на крышах предвещают позднюю весну.
  • Если в этот день наступила оттепель, то морозов больше не будет.
  • Много снега в этот день сулит раннюю весну и много зелени в мае.
  • Деревья стоят в инее — к предстоящим морозам.

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