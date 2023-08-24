Погода на 24 августа: в Днепре ожидается ясный и солнечный день

Зонт сегодня не понадобится!

По прогнозам синоптиков, утром в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показываться до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 24 августа:

Если звезды сильно мерцают на рассвете, то через 2-3 дня будет дождь.

Много орехов, а мало грибов – к холодной и снежной зиме.

Если солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей.

Дым от костра стелется по земле — к ливню.

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