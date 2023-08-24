Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 24 августа: в Днепре ожидается ясный и солнечный день

Сегодня 06:15
просмотров

Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 24 августа: в Днепре ожидается ясный и солнечный день

По прогнозам синоптиков, утром в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показываться до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 24 августа: 

  • Если звезды сильно мерцают на рассвете, то через 2-3 дня будет дождь.
  • Много орехов, а мало грибов – к холодной и снежной зиме.
  • Если солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей.
  • Дым от костра стелется по земле — к ливню.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 24 августа: в Днепре ожидается ясный и солнечный деньУкраїнська Новости Днепра про Погода на 24 августа: в Днепре ожидается ясный и солнечный деньРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Жителей Днепра предупреждают о высокой пожарной опасности: продлится 5 дней
Новости Днепра
Вчера 08:30
Жителей Днепра предупреждают о высокой пожарной опасности: продлится 5 дней

Будьте внимательны!

Погода на 23 августа: в Днепре жарко и без осадков
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 23 августа: в Днепре жарко и без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Погода на 22 августа: в Днепре ожидается переменная облачность
Новости Днепра
22.08.2023 06:15
Погода на 22 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Захватите с собой зонт!

До +36 жары: в Днепре и области на два дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении
Новости Днепра
21.08.2023 10:26
До +36 жары: в Днепре и области на два дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении

Синоптики Днепропетровщины предупредили об опасном метеоявлении.

Последние новости

Сигнал от Путина российским элитам: Подоляк прокомментировал смерть Пригожина в авиатроще
Сигнал от Путина российским элитам: Подоляк прокомментировал смерть Пригожина в авиатроще

Самолет Пригожина сбил российский ПВО.

Вчера 23:05
7
просмотров
В Днепре снова «довоенные» цены на лук: вырастет ли стоимость базового овоща осенью
В Днепре снова «довоенные» цены на лук: вырастет ли стоимость базового овоща осенью

В Днепре кое-где цены на лук снова довоеные. Рассказываем, следует ли делать запасы на осень и зиму.

Вчера 21:58
8
просмотров
Руины дома в центре Днепра продают за более 3 млн
Руины дома в центре Днепра продают за более 3 млн

В центре Днепра на торги выставили запущенную избушку.

Вчера 21:24
38
просмотров
Окна подперты пивом и «сауна на колесах»: пассажирка о «спартанских» условиях в поезде Днепр — Трускавец (ВИДЕО)
Окна подперты пивом и «сауна на колесах»: пассажирка о «спартанских» условиях в поезде Днепр — Трускавец (ВИДЕО)

Пассажирка показала "спартанские" условия в поезде Укрзализныци, курсирующего по маршруту Днепр – Трускавец.

Вчера 20:44
7
просмотров
Не теряют надежду: в Днепре и области 8 лет ищут женщину, страдающую болезнью Альцгеймера
Не теряют надежду: в Днепре и области 8 лет ищут женщину, страдающую болезнью Альцгеймера

В Днепропетровской области ищут женщину, страдающую потерей памяти.

Вчера 20:03
3
просмотров
«Потеряем Днепр и Павлоград»: Зеленский ответил, почему нельзя куда-то перекидывать войска
«Потеряем Днепр и Павлоград»: Зеленский ответил, почему нельзя куда-то перекидывать войска

На днях в американских СМИ появился анализ контрнаступления ВСУ. Неназванные чиновники утверждают, что операция по освобождению Юга идет медленно из-за того, что украинские силы растянуты по линии фронта.

Вчера 19:21
19
просмотров
В Днепре командир взвода разведки сдал в ломбард военного имущества на 500 тыс: что именно
В Днепре командир взвода разведки сдал в ломбард военного имущества на 500 тыс: что именно

В Днепре военный похитил имущества на 500 тысяч гривен.

Вчера 18:41
6
просмотров
На Днепропетровщине обнаружили два старинных мегалита (ФОТО)
На Днепропетровщине обнаружили два старинных мегалита (ФОТО)

Возле поселка Мировое на Днепропетровщине обнаружили два старинных мегалита.

Вчера 18:15
5
просмотров
В троллейбусе Днепра заметили необычного пассажира: горожане в шоке (ВИДЕО)
В троллейбусе Днепра заметили необычного пассажира: горожане в шоке (ВИДЕО)

Неожиданно!

Вчера 17:55
21
просмотров
Как выглядел дом на месте бизнес-центра на Екатеринославском бульваре в Днепре (ФОТО)
Как выглядел дом на месте бизнес-центра на Екатеринославском бульваре в Днепре (ФОТО)

Прилегающие к центру кварталы в Днепре долгое время были застроены небольшими старинными домами времен Екатеринослава. В таких зданиях были обустроены коммунальные квартиры. Жильцы квартир изменили фасады многих домов до неузнаваемости – пристраивая к ним балконы, веранды, меняя цвет наружных стен.…

Вчера 17:45
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх