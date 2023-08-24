Погода на 24 августа: в Днепре ожидается ясный и солнечный день

По прогнозам синоптиков, утром в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показываться до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 24 августа:
Читайте также:
Автор:
Будьте внимательны!
Зонт сегодня не понадобится!
Захватите с собой зонт!
Синоптики Днепропетровщины предупредили об опасном метеоявлении.
Самолет Пригожина сбил российский ПВО.
В Днепре кое-где цены на лук снова довоеные. Рассказываем, следует ли делать запасы на осень и зиму.
В центре Днепра на торги выставили запущенную избушку.
Пассажирка показала "спартанские" условия в поезде Укрзализныци, курсирующего по маршруту Днепр – Трускавец.
В Днепропетровской области ищут женщину, страдающую потерей памяти.
На днях в американских СМИ появился анализ контрнаступления ВСУ. Неназванные чиновники утверждают, что операция по освобождению Юга идет медленно из-за того, что украинские силы растянуты по линии фронта.
В Днепре военный похитил имущества на 500 тысяч гривен.
Возле поселка Мировое на Днепропетровщине обнаружили два старинных мегалита.
Неожиданно!
Прилегающие к центру кварталы в Днепре долгое время были застроены небольшими старинными домами времен Екатеринослава. В таких зданиях были обустроены коммунальные квартиры. Жильцы квартир изменили фасады многих домов до неузнаваемости – пристраивая к ним балконы, веранды, меняя цвет наружных стен.…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!