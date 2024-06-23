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Погода на 23 июня: в Днепре будет ясно и солнечно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 23 июня: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков!Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 23 июня: 

  • Пауков не видно – к перемене погоды.
  • Резко похолодало – погода изменится в лучшую сторону.
  • В поле сильно стрекочут кузнечики – на хорошую погоду.

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