Погода на 23 июня: в Днепре будет ясно и солнечно

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков!Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 23 июня:

Пауков не видно – к перемене погоды.

Резко похолодало – погода изменится в лучшую сторону.

В поле сильно стрекочут кузнечики – на хорошую погоду.

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