Погода на 23 января: в Днепре будет облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь к концу дня небо очистится от облаков. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 23 января:
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Зонт сегодня не понадобится!
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Сойки встречаются в нашем регионе довольно часто, но наш земляк Роман Рысь сфотографировал кавказский подвид нашей обыкновенной птички.
В понедельник, 23 января, в Днепре и области будут применены стабилизационные отключения света.
Последнее время в сети разгоняют информацию о новом наступлении россиян на нескольких направлениях.
В честь празднования Национального Дня соборности Украины в Нью-Йорке на площади Flatiron Plaza разместили инсталляцию из 335 подсолнечников.
Сегодня, 22 января, в 09:10 на линию «101» сообщили об аварии, произошедшей на улице Яцковского Сергея в Верхнеднепровске.
Сегодня, 22 января, в Кривом Роге по улице Джохара Дудаева (бывшая Есенина) 60-летний мужчина выпал из окна 8-го этажа.
Сегодня, 22 января, в Днепре на улице Антоновича местные жители обнаружили тело женщины.
Кинбурнская коса может перейти под контроль сил обороны Украины до начала туристического сезона.
Важная информация!
19 января около 19:00 на улице Житомирской в Днепре местный житель из огнестрельного оружия обстрелял детский дом семейного типа, в результате чего были повреждены окна и стены здания, а также автомобиль.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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