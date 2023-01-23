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Погода на 23 января: в Днепре будет облачно и без осадков

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 23 января: в Днепре будет облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь к концу дня небо очистится от облаков. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 23 января:

  • Обилие снега — к обилию хлеба.
  • Вечер звездный — ночь морозная.
  • Сорока под крышу лезет — к метели.

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