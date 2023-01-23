Погода на 23 января: в Днепре будет облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь к концу дня небо очистится от облаков. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

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Зонт сегодня не понадобится!

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