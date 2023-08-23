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Погода на 23 августа: в Днепре жарко и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 23 августа: в Днепре жарко и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, днем облака в Днепре появятся на небе только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 23 августа: 

  • Жаркая погода 23 августа – осень будет теплой.
  • Утром иней – зима рано придет и будет промозглой.
  • Желуди в большом количестве – в следующем год убудет богатый урожай.
  • Снизу липовые листья желтеют – озимые уродят.
  • Если сорняки летом растут особенно высокие, то зима будет снежной.
  • Птицы тихо себя ведут – к осадкам.
  • Журавли на юг полетели – к морозу уже в середине октября.

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