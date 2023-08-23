Погода на 23 августа: в Днепре жарко и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, днем облака в Днепре появятся на небе только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 23 августа:
Читайте также:
Автор:
Захватите с собой зонт!
Синоптики Днепропетровщины предупредили об опасном метеоявлении.
Захватите с собой зонт!
Это лето оказалось очень жарким.
Дно Каховского водохранилища через два месяца полностью зазеленело.
В Днепре зафиксировали случай заболевания ботулизмом.
Ситуация с девушкой, которая больше недели стоит у столба в центре Днепра, обостряется.
Днем 22 августа появилась новость о том, что в реке Ингулец мог утонуть мальчик.
Культовый итальянский певец Тото Кутуньо ушел из жизни на 81-м году.
Жуткое убийство произошло в Амур-Нижнеднепровском районе 20 августа.
Днепровская волонтер Екатерина Чижик вместе с мужем попала в ДТП.
Сезон консервации в самом разгаре: жители Днепра покупают овощи и фрукты и делают заготовки на зиму.
Важная информация!
В Днепре во всю готовятся ко Дню Независимости. Массовых гуляний конечно не будет, но по всему городу уже развеваются украинские флаги.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!