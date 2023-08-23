Погода на 23 августа: в Днепре жарко и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, днем облака в Днепре появятся на небе только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Это лето оказалось очень жарким.

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

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