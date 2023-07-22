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Погода на 22 июля: в Днепре немного облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 22 июля: в Днепре немного облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, ясной погодой нас этот день не порадует — в Днепре облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 22 июля: 

  • Хороший урожай черники – к морозной зиме.
  • Темная луна — к продолжительным дождям.
  • Звезды горят тускло — будет гроза.
  • Кувшинка утром едва поднялась над водой — к дождю.

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Новости Днепра про Погода на 22 июля: в Днепре немного облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 22 июля: в Днепре немного облачно, но без осадковРусский

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