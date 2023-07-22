Погода на 22 июля: в Днепре немного облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, ясной погодой нас этот день не порадует — в Днепре облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 22 июля:
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Возможно, сегодня будет и дождь.
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В одном из днепровских АТБ в продаже заметили яйца из будущего.
Реку Днепр заполонили водоросли.
Днепрян купил гранату, а потом бродил с ней по городу.
В Криворожском районе в реке утонул мужчина.
В сети распространялось фейковое сообщение об отмене митинга медиков в Кривом Роге.
На хабарі затримали співробітника Нікопольського РТЦК та СП.
Берегите себя!
Когда-то в парке Шевченко была целая «Аллея писателей», где стояли их бюсты, но после Второй мировой войны ее убрали, а «взамен» установили в парке памятник Тарасу Шевченко. Видно его было практически с любой точки зеленой зоны.
Полезный совет!
В Днепре на Набережной Победы обворовали 73-летнюю бабушку.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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