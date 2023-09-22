Погода на 22 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Снять комнату в Днепре кажется оптимальным вариантом для студентов и тех, кто не хочет много тратить на оплату квартиры и коммунальные платежи – в таком случае оплачивать свет, газ и воду надо в размере 50% от счета. Но при этом…

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