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Погода на 22 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 22 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 22 сентября: 

  • Ночное небо звездное – к холодам.
  • Туман утром – к переменчивой погоде.
  • Трава покрылась инеем – ждите непогоду.

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