Погода на 22 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 22 сентября:
Читайте также:
Автор:
В Днепре и области запланировано масштабное отключение электроэнергии.
Зонт сегодня, скорее всего, не пригодится!
Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!
Похоже, осень ушла в отпуск и что-то возвращаться не собирается.
В Днепре и области запланировано масштабное отключение электроэнергии.
Спортсмен Дмитрий Грунский подтвердил собственный рекорд, протянув шесть автомобилей зубами на расстояние 21 метр.
Мужчины прятались в пустом прицепе грузовика, чтобы проехать таможенный контроль, но их разоблачили пограничники.
В Павлограде спасали парня, чья нога застряла в горке на детской площадке.
Девушку начали оскорблять.
Жителям Днепра пришлось несколько часов ехать на табуретке.
Пожалуйста, будьте осторожны за рулем!
Снять комнату в Днепре кажется оптимальным вариантом для студентов и тех, кто не хочет много тратить на оплату квартиры и коммунальные платежи – в таком случае оплачивать свет, газ и воду надо в размере 50% от счета. Но при этом…
18-летний днепрянин хотел убить водителя маршрутки.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!