Погода на 22 ноября: в Днепре облачно, возможен снег

Перед мобилизацией военнообязанный должен пройти медкомиссию. Такую же медкомиссию в обязательном порядке должен пройти и военный после получения ранения на фронте и выписки из больницы. Врачи должны определить насколько и военнообязанный и солдат пригодны к дальнейшей службе. Если прошедший военно-лечебную…

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