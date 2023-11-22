Погода на 22 ноября: в Днепре облачно, возможен снег

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Возможен снег. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 22 ноября:
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