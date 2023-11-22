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Погода на 22 ноября: в Днепре облачно, возможен снег

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 22 ноября: в Днепре облачно, возможен снег

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Возможен снег. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 22 ноября: 

  • Если с утра мороз, то в декабре и январе снега много будет.
  • Идет дождь – хороший урожай пшеницы в следующем году.
  • Если падает снег – ждите холодного и дождливого мая.
  • Гуси и утки вышли на водоемы – тепло будет еще долго.

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