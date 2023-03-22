Погода на 22 марта: в Днепре тепло и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре до самого вечера будет облачная погода, и лишь к концу дня небо очистится от облаков. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 22 марта:
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