Погода на 22 марта: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

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