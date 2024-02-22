Погода на 22 февраля: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре до самого вечера. Ночью пойдет дождь со снегом, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков. Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 22 февраля:

Плывут высоко облака – будет хорошая погода.

Звёздная ночь — к урожаю гороха и ягод.

Холодная и ясная погода — к засушливому лету.

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