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Погода на 22 февраля: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 22 февраля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре до самого вечера. Ночью пойдет дождь со снегом, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков. Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 22 февраля: 

  • Плывут высоко облака – будет хорошая погода.
  • Звёздная ночь — к урожаю гороха и ягод.
  • Холодная и ясная погода — к засушливому лету.

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