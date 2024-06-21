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Погода на 21 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 21 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, днем ​​облака в Днепре появятся на небе только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 21 июня: 

  • Если до полудня роса не высохла, то в этот день дождя не будет.
  • Резко похолодало – погода изменится в лучшую сторону.
  • В поле сильно стрекочут кузнечики – на хорошую погоду.

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