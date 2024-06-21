Погода на 21 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, днем облака в Днепре появятся на небе только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 21 июня:
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Захватите с собой зонт!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Захватите с собой зонт!
В центре Днепра неизвестные напали на военного.
Удивительный случай произошел на 12 квартале.
Печальное известие сообщил его сын.
В центре Днепра пробка из-за ДТП.
В Днепропетровской области ищут ребенка.
В Днепре коммунальщики жалуются на обрывающих лаванду вандалов.
В Днепре якобы "накрыли" еще пять мошеннических ботоферм.
После Второй мировой войны центральный проспект отстраивался практически заново, большинство зданий были разрушены. Так, в начале 1950-х годов появился один из длинных домов, занимающий сразу три улицы. Ранее на месте него был изящный терем, принадлежавший мыловару.
В Днепре люди застряли в лифте и пробыли там около часа.
Сегодня лучше из дома больше не выходить.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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