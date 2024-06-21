Погода на 21 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, днем ​​облака в Днепре появятся на небе только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 21 июня:

Если до полудня роса не высохла, то в этот день дождя не будет.

Резко похолодало – погода изменится в лучшую сторону.

В поле сильно стрекочут кузнечики – на хорошую погоду.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: