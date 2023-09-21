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Погода на 21 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, скорее всего, не пригодится!

Новости Днепра про Погода на 21 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облака в Днепре до утра развеются, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 21 сентября: 

  • Тепло – осень будет долгой и сухой.
  • Ночное небо звездное – к холодам.
  • Туман утром – к переменчивой погоде.
  • Дождь – такой будет погода еще сорок дней.
  • Трава покрылась инеем – ждали непогоду.
  • Деревья почти без листвы – к ранней зиме.
  • На деревьях много паутины – еще будет тепло.

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