Погода на 21 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облака в Днепре до утра развеются, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 21 сентября:
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Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!
Похоже, осень ушла в отпуск и что-то возвращаться не собирается.
Вместе - к Победе!
В нашем городе настоящая теплая осень!
Но есть нюанс.
В Днепр и область нельзя ввозить грузы из Болгарии.
В больнице Днепра скончался 1,5-летний мальчик, который 6 дней назад опрокинул кастрюлю с кипятком.
Как оказалось, среди пострадавших от рук работников Самборского ТЦК был криворожец.
Один из молодых людей, ударивших мужчину в центре Днепра, связался с пострадавшим.
Жителей Никополя в Днепропетровской области призывают сделать запасы воды.
Сегодня ночью в полицию Кривого Рога поступило сообщение от местных жителей - они рассказали, что неизвестный мужчина бросает что-то в окна.
С 19 сентября водители могут повторно заказать свое водительское удостоверение.
Девушки в черном не было на Европейской площади несколько недель.
В Днепре магазин АТБ продает свой магазин на одном из центральных проспектов города. В помещении 31 комната, есть цокольный этаж и все, что необходимо для хранения продуктов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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