Погода на 21 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Зонт сегодня, скорее всего, не пригодится!

Согласно прогнозам синоптиков, облака в Днепре до утра развеются, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 21 сентября:

Тепло – осень будет долгой и сухой.

Ночное небо звездное – к холодам.

Туман утром – к переменчивой погоде.

Дождь – такой будет погода еще сорок дней.

Трава покрылась инеем – ждали непогоду.

Деревья почти без листвы – к ранней зиме.

На деревьях много паутины – еще будет тепло.

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