Погода на 20 июня: в Днепре ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Днем ожидается дождь c грозой, вечером — дождь. Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

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