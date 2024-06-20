Погода на 20 июня: в Днепре ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Днем ожидается дождь c грозой, вечером — дождь. Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 20 июня:
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Захватите с собой зонт!
Захватите с собой зонт!
В Днепре задержан мужчина, напавший с ножом на знакомого.
В Днепре спасают 1,5-летнего ребенка.
Спортсмен из Днепра завоевал еще одну награду в Европе.
В Днепропетровской области начали поднимать тарифы на воду.
В Днепре и области испортится погода.
Неутешительные новости сообщили в Укрэнерго.
Житель Кривого Рога, которого судили за кражу, попросился в ВСУ, чтобы не отбывать наказание в тюрьме.
Катание на лошадях помогает расслабиться, снять нервное напряжение и на некоторое время отвлечься от новостей. Также это помогает улучшить осанку, развить вестибулярный аппарат и просто дарит приятные эмоции. Полезны такие «покатушки» и для детей. Покататься на лошадях можно в самом…
Полиция просит помощи в поисках.
В Днепре во время войны можно найти высокооплачиваемую работу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!