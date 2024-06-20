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Погода на 20 июня: в Днепре ожидается дождь с грозой

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 20 июня: в Днепре ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Днем ожидается дождь c грозой, вечером — дождь. Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 20 июня: 

  • Если сегодня тепло, то уродят зерновые.
  • Дождливый день — будет много яблок и груш.
  • Если северо-восточный — к затяжным дождям.

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