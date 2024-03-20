Погода на 20 марта: в Днепре будет облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Ночью пойдет мелкий дождь, но к утру он закончится. Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 20 марта:
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Хорошего дня, друзья!
Захватите с собой зонт!
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