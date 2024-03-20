Погода на 20 марта: в Днепре будет облачно, но тепло

В Днепре на ж/м Победа могут создать сквер, который назовут в честь погибшего в Одессе правоохранителя.

В Днепре несколько десятков домов продается по цене в миллионы гривен. Как правило, в придачу к таким домам идут огромные участки земли, а в самих зданиях есть все: от личной котельной до спа-центра и спортивного зала. Площадь этих домов может…