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Погода на 20 марта: в Днепре будет облачно, но тепло

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 20 марта: в Днепре будет облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Ночью пойдет мелкий дождь, но к утру он закончится. Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 4 метров в секунду. 

Народные приметы на 20 марта: 

  • Ранний прилет жаворонков и грачей — к теплой весне.
  • День пасмурный – могут ударить заморозки.
  • Горизонт синий – к скорому потеплению.
  • Дует южный ветер – к весенней засухе.
  • Капель с сосулек – к хорошему урожаю конопли и льна.

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Новости Днепра про Погода на 20 марта: в Днепре будет облачно, но теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 20 марта: в Днепре будет облачно, но теплоРусский

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