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Погода на 20 февраля: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 20 февраля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре днем ненадолго небо станет ясным, но уже к вечеру будет облачно. Вероятнее всего, без осадков. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 20 февраля: 

  • Плывут высоко облака – будет хорошая погода.
  • Вороны прячут клюв под крыло — сильно похолодает.
  • Вода в реках и колодцах прибывает — к потеплению.

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