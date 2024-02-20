Погода на 20 февраля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре днем ненадолго небо станет ясным, но уже к вечеру будет облачно. Вероятнее всего, без осадков. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 20 февраля:
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Хорошего дня, друзья!
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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