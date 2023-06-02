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Погода на 2 июня: в Днепре ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 2 июня: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +14°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 2 июня:

  • Если 2 июня дождь, то 3 декабря будет снег с крупой.
  • Если день дождливый — июнь будет засушливым.
  • Льет ливень — через 6 месяцев того же числа будет сильный снегопад.
  • Гроза на Фалалея сулит обильные снегопады в ноябре
  • Лягушки активно квакают в этот день – будет много огурцов.
  • Если капли росы висят на самых кончиках травинок или листьев, будет дождь.
  • Утром слышен непрерывный гром — вечером пойдет дождь с градом.

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