Погода на 2 июня: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +14°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

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