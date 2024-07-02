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Погода на 2 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 2 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +24°. До обеда столбики термометра будут показываться до +34°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 2 июля: 

  • Пчелы злятся — к скорой засухе.
  • Пчелы сонные — будет похолодание.
  • Появились пыльные вихри — быть грозе.

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