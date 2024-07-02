Погода на 2 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +24°. До обеда столбики термометра будут показываться до +34°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 2 июля:
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Июль начнется аномальной жарой.
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Во вторник 2 июля на четырех улицах Днепра до вечера приостановят электроснабжение.
Июль начнется аномальной жарой.
Из-за аномальной жары водителям многотонных фур запретили ездить по дорогам Днепра.
В Днепре спасали собаку, которая после обстрелов оказалась на дне погреба.
Днепровский поезд снова стал самым популярным.
В Днепре сразу четыре трамвая будут курсировать иначе.
Сразу по три очереди будут выключать свет 2 июля.
Наверное, каждый, кто хоть раз проезжал по проспекту Науки (бывший Гагарина) обращал внимание на небольшое, но массивное трехэтажное здание с колоннами. Это учебное заведение. Изначально в его стенах размещался землеустроительный техникум, а сейчас это колледж электрификации Днепровского государственного аграрно-экономического университета.
То ли баран, то ли овца потеряно бродили по центру Днепра.
Жительница Днепра показала, как выглядит ее дом, после того как в 50 метрах от него прилетела ракета.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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