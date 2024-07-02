Погода на 2 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +24°. До обеда столбики термометра будут показываться до +34°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Как сейчас выглядит фонтан в сквере на проспекте Науки в Днепре: заложили досками и «посадили» обезьяну Наверное, каждый, кто хоть раз проезжал по проспекту Науки (бывший Гагарина) обращал внимание на небольшое, но массивное трехэтажное здание с колоннами. Это учебное заведение. Изначально в его стенах размещался землеустроительный техникум, а сейчас это колледж электрификации Днепровского государственного аграрно-экономического университета. 2 просмотров

По центру Днепра бродила потерянная овца (ВИДЕО) То ли баран, то ли овца потеряно бродили по центру Днепра. 1 просмотров