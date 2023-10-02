Погода на 2 октября: в Днепре немного облачно, но без осадков

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 2 октября:

Если к этому дню лист с березы и дуба опал не чисто — надо ждать суровую зиму.

Пчелы летки плотно заделывают — скоро придет холод и выпадет много снега.

Дует южный ветер – к хорошему урожаю озимых.

Много желудей – к хорошему урожаю хлеба в следующем году.

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