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Погода на 2 октября: в Днепре немного облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 2 октября: в Днепре немного облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 2 октября: 

  • Если к этому дню лист с березы и дуба опал не чисто — надо ждать суровую зиму.
  • Пчелы летки плотно заделывают — скоро придет холод и выпадет много снега.
  • Дует южный ветер – к хорошему урожаю озимых.
  • Много желудей – к хорошему урожаю хлеба в следующем году.

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Новости Днепра про Погода на 2 октября: в Днепре немного облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 2 октября: в Днепре немного облачно, но без осадковРусский

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