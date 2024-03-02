Погода на 2 марта: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, до обеда в Днепре продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 2 марта:
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В небе над Днепром заметили облака, похожие на трезубец.
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Белого лебедя заметили посреди Кривого Рога.
Неспокойный день в Криворожском районе.
Жительница Криворожского района рожала дома пятого ребенка.
Часть старых зданий в Днепре постепенно разрушается, на их месте появляются другие постройки. Часть были реконструированы, и эта реконструкция сильно изменила их внешний вид.
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24 частных кабинета преступники открыли в 5 городах Украины, в том числе и в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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