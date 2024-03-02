Погода на 2 марта: в Днепре будет облачно с прояснениями

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, до обеда в Днепре продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 2 марта:

Перистые облака с запада – к дождю.

Если утром туман, то май будет холодным.

Какая погода в этот день, таким будет лето.

Яркий месяц – к хорошему урожаю;

Дождь – к обилию хлеба и льна.

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