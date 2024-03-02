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Погода на 2 марта: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 2 марта: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, до обеда в Днепре продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 4 метров в секунду. 

Народные приметы на 2 марта: 

  • Перистые облака с запада – к дождю.
  • Если утром туман, то май будет холодным.
  • Какая погода в этот день, таким будет лето.
  • Яркий месяц – к хорошему урожаю;
  • Дождь – к обилию хлеба и льна.

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