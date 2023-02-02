Погода на 2 февраля: в Днепре будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в Днепре облаков на небе не будет только на рассвете, а утром и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

В этом году выдалась аномально тёплая зима.

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