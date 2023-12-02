Погода на 2 декабря: в Днепре пасмурно, ожидается дождь

По прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным.Дождь начнется еще до восхода солнца, но к середине дня должен прекратиться. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показываться до +7°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 2 декабря:
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