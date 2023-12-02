Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 2 декабря: в Днепре пасмурно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
просмотров

Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 2 декабря: в Днепре пасмурно, ожидается дождь

По прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным.Дождь начнется еще до восхода солнца, но к середине дня должен прекратиться. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показываться до +7°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 2 декабря: 

  • Если небо сегодня ясное, то скоро наступят настоящие морозы.
  • Если сегодня облачная погода, то зима будет с оттепелями.
  • Красноватая заря на горизонте сулит обильный снегопад.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 2 декабря: в Днепре пасмурно, ожидается дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 2 декабря: в Днепре пасмурно, ожидается дождьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Привет, декабрь: сегодня в Днепре ожидается дождь
Новости Днепра
Вчера 06:15
Привет, декабрь: сегодня в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

На Украину в третий раз за неделю сунет новый циклон: какую погоду Днепру принесет Robin Ⅱ
Новости Днепра
30.11.2023 14:29
На Украину в третий раз за неделю сунет новый циклон: какую погоду Днепру принесет Robin Ⅱ

В Украину движется новый циклон.

Декабрь 2023: что будут праздновать днепряне и будут ли дополнительные выходные
Новости Днепра
30.11.2023 09:02
Декабрь 2023: что будут праздновать днепряне и будут ли дополнительные выходные

Уже завтра – 1 декабря, последний месяц 2023 года, который…

Погода на 30 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность
Новости Днепра
30.11.2023 06:15
Погода на 30 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Одевайтесь теплее, друзья!

Последние новости

В Украине стоимость картофеля уже вдвое выше, чем в прошлом году: какие цены на базовый овощ в Днепре
В Украине стоимость картофеля уже вдвое выше, чем в прошлом году: какие цены на базовый овощ в Днепре

В Украине растут цены на картофель.

Вчера 21:59
5
просмотров
В Днепре можно «отпраздновать» Новый год в музее
В Днепре можно «отпраздновать» Новый год в музее

В историческом музее Яворницкого можно интеллектуально "отпраздновать" Новый год.

Вчера 21:20
5
просмотров
У жителя Днепра с инвалидностью, украли материалы для пандуса, который он строил за свой счет
У жителя Днепра с инвалидностью, украли материалы для пандуса, который он строил за свой счет

В Днепре у мужчины, имеющего инвалидность, украли материалы для строительства пандуса.

Вчера 20:44
5
просмотров
Специалисты института нацпамяти поставили первую точку в вопросе переименования Павлограда
Специалисты института нацпамяти поставили первую точку в вопросе переименования Павлограда

Специалисты Украинского института национальной памяти дали свою оценку названию города Павлоград.

Вчера 20:11
4
просмотров
Церковный календарь на декабрь: когда верующие в Днепре должны отмечать праздники
Церковный календарь на декабрь: когда верующие в Днепре должны отмечать праздники

Военный капеллан еще раз напомнил календарь праздников на декабрь.

Вчера 19:34
8
просмотров
В Днепропетровской области количество ВИЧ-инфицированных выросло до 30 тысяч в год
В Днепропетровской области количество ВИЧ-инфицированных выросло до 30 тысяч в год

В Днепропетровской области из-за войны несколько возросло количество инфицированных ВИЧ.

Вчера 18:26
4
просмотров
В ЦЭК анонсировали отключение света в Днепре и области на следующей неделе: все адреса и даты
В ЦЭК анонсировали отключение света в Днепре и области на следующей неделе: все адреса и даты

С понедельника в Днепре и области будут выключать свет.

Вчера 18:07
6
просмотров
В Днепре на правом берегу появились новые колонки с водой: адреса
В Днепре на правом берегу появились новые колонки с водой: адреса

В Днепре установили новые водозаборные колонки.

Вчера 17:46
5
просмотров
Сколько стоит однокомнатная в разных районах Днепра (декабрь 2023)
Сколько стоит однокомнатная в разных районах Днепра (декабрь 2023)

Чтобы купить однокомнатную квартиру в Днепре хватит в среднем 560 тыс грн. Цена зависит от месторасположения жилья – в каком доме она находится, в каком районе, насколько развита инфраструктура рядом. Таким дешевым квартирам требуется капитальный ремонт, но если поискать –…

Вчера 17:37
7
просмотров
На Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 25-летнего мужчину: последний раз видели 3 ноября
На Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 25-летнего мужчину: последний раз видели 3 ноября

Присмотритесь внимательно к фото, возможно, вы видели этого мужчину!

Вчера 17:08
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх