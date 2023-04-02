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Погода на 2 апреля: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 2 апреля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Во второй половине дня ожидается дождь, который будет идти до самого вечера. Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 2 апреля:

  • Апрельские ручьи землю будят.
  • Апрель с водою — май с травою.
  • Мокрый апрель — хорошая пашня.
  • Апрельский цветок ломает снежок.

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