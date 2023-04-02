Погода на 2 апреля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Во второй половине дня ожидается дождь, который будет идти до самого вечера. Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 2 апреля:
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Суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца.
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В субботу, 1 апреля, в Каменском перевернулась фура. Свидетели сообщают, что на месте ДТП стоит сильная вонь.
В субботу, 1 апреля, стало известно о гибели легендарного украинского бойца Даниила Ляшука, более известного под позывным "Моджахед". Предварительно, трагедия произошла сегодня утром на Бахмутском направлении. Защитника должны похоронить в Днепре.
В Каменском умерла известная учительница, заместитель директора по воспитательной работе лицея №3 Валерия Кремень. Женщина ушла из жизни внезапно.
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Полиция города Никополь разыскивает пропавшего 76-летнего мужчину. Владимир Пчельников вышел из своей квартиры на улице Атаманской, 24 марта примерно в 13:00 и до сих пор не вернулся.
На Днепропетровщине будут судить организованную преступную группу торговцев людьми. Члены банды находили нуждающихся в трудном положении и забирали их в трудовое рабство, где держали в нечеловеческих условиях.
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Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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