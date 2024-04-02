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Погода на 2 апреля: в Днепре будет облачно, но очень тепло

Сегодня 06:15
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Хорошего весеннего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 2 апреля: в Днепре будет облачно, но очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 2 апреля: 

  • Если ночью звёзд не видно, будет тепло.
  • Если птицы гнёзда на солнечной стороне вьют, лето будет холодное.
  • Дождь пошёл — по осени будет много грибов.
  • Днём жарко, а ночью холодно — ближайшие дни погожими будут.

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Новости Днепра про Погода на 2 апреля: в Днепре будет облачно, но очень теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 2 апреля: в Днепре будет облачно, но очень теплоРусский

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