Погода на 2 апреля: в Днепре будет облачно, но очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 2 апреля:
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В Днепре ожидается штормовой ветер.
Погода продолжает удивлять!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Кривой Рог атаковали ракетой.
В Днепре расцвели первые сакуры.
В Кривом Роге на Днепропетровщине во второй раз за день раздаются взрывы.
В Днепре сузят проезжую часть у Соборной площади.
В Кривом Роге в Днепропетровской области загорелся школьный подвал.
Мужчина в форме, похожей на военную, пришел в школу и обматерил учеников.
В Днепре ожидается штормовой ветер.
После Второй мировой войны в разных районах Днепра были построены бараки. Строили их пленные немцы, а жили в них рабочие с семьями, занимающиеся строительством города. Часть таких бараков возводили из камня, часть – из дерева.
В Днепре задержан мужчина, который хотел отомстить женщине и взорвать ее вместе с ребенком.
В Таиланде воюют обезьяны.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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