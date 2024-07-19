Погода на 19 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синопиков, облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Днепре почти весь день, к вечеру рассеяться. Возможен небольшой дождь. Утром температура воздуха +27°. До обеда столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 19 июля:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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