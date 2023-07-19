Погода на 19 июля: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет облачным, но днем небо прояснится, и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что в городе тестируют…

Берите с собой зонт!

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