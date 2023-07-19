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Погода на 19 июля: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 19 июля: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет облачным, но днем небо прояснится, и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 19 июля: 

  • Если к 19 июля уже много малины уродилось, то предстоящая зима будет холодной.
  • Если утром прошел маленький дождь, то днем установится хорошая погода.
  • Если только береза пожелтела, то осень придет рано, а зима наступит в срок.
  • Золотистая вечерняя заря на безоблачном небе означает, что сохранится хорошая погода.

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Новости Днепра про Погода на 19 июля: в Днепре облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 19 июля: в Днепре облачно, но без осадковРусский

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