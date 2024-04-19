Погода на 19 апреля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, несмотря на то, что утром небо в Днепре покроют тучи, днем и вечером нас ждут ясная и безоблачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +10°. До обеда столбики термометра будут показываться до +15°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 19 апреля:
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