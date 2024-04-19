Погода на 19 апреля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, несмотря на то, что утром небо в Днепре покроют тучи, днем и вечером нас ждут ясная и безоблачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +10°. До обеда столбики термометра будут показываться до +15°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 19 апреля:

Утром туман — до конца апреля будет сухо.

День тихий, а ночь звездная — урожай будет богатым.

Дождливый день — к хорошему урожаю грибов летом.

Весь день ветер — к неурожаю.

Если на Евтихия солнце светит ярко, могут еще вернуться морозы.

Чем прозрачнее облака, тем тише будет погода, но может пойти и дождь.

Если птицы, прилетевшие с юга, долго не щебечут, то холода еще постоят.

Перелетные птицы летят стаями — к теплой весне.

Дикие утки селятся поближе к водоемам — лето будет засушливым.

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