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Погода на 19 апреля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 19 апреля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, несмотря на то, что утром небо в Днепре покроют тучи, днем и вечером нас ждут ясная и безоблачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +10°. До обеда столбики термометра будут показываться до +15°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 19 апреля: 

  • Утром туман — до конца апреля будет сухо.
  • День тихий, а ночь звездная — урожай будет богатым.
  • Дождливый день — к хорошему урожаю грибов летом.
  • Весь день ветер — к неурожаю.
  • Если на Евтихия солнце светит ярко, могут еще вернуться морозы.
  • Чем прозрачнее облака, тем тише будет погода, но может пойти и дождь.
  • Если птицы, прилетевшие с юга, долго не щебечут, то холода еще постоят.
  • Перелетные птицы летят стаями — к теплой весне.
  • Дикие утки селятся поближе к водоемам — лето будет засушливым.

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