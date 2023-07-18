Погода на 18 июля: в Днепре будет облачно, но жарко

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре порадует нас безоблачным утром, но уже к середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Утро и день без осадков. Вечером возможен дождь с грозой. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 18 июля:
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