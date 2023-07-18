Погода на 18 июля: в Днепре будет облачно, но жарко

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре порадует нас безоблачным утром, но уже к середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Утро и день без осадков. Вечером возможен дождь с грозой. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Сегодня мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что в городе тестируют…

Мэр Днепра прокомментировал вопросы бронирования мест на кладбищах Сегодня мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что в городе тестируют электронную систему резервирования могил. В течение нескольких часов на сайте горсовета появилось несколько тысяч одновременных запросов на кладбищенскую бронь. 6 просмотров

В Днепре на мосту противотанковый еж навсегда остановил мотоциклиста 21-летний водитель «Honda CB400SF» во время движения по Южному мосту в сторону улицы Гаванской не справился с управлением и въехал в противотанкового ежа. При падении мужчина распорол себе живот и скончался на месте ДТП. Все обстоятельства аварии устанавливали правоохранители. Источник: «Днепр… 6 просмотров

На Днепропетровщине в результате ракетной атаки повреждены дома Российская армия 17 июля нанесла ракетный удар по Днепропетровщине, повреждены несколько жилых домов. 4 просмотров

В Новомосковске горел жилой дом: подробности Сегодня днем, 17 июля, в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дома, расположенного в переулке Аграрного города Новомосковск. 4 просмотров

В течение суток рф нанесла 5 ракетных ударов из ЗРК С-300 Украинские военные продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также уничтожили два вражеских "Солнцепека". Россияне же пытаются наступать на Донбассе и под Купянском в Харьковской области. 4 просмотров

Ситуация сложная: оккупанты продолжают минировать ЗАЭС, — «Энергоатом» "Энергоатом" регулярно получает сообщения о минировании Запорожской атомной электростанции российскими оккупантами. Ситуация на АЭС остается сложной. 5 просмотров