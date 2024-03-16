Погода на 16 марта: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

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