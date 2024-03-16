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Погода на 16 марта: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 16 марта: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 16 марта: 

  • Гуси высоко летят – к полноводью, низко – воды будет мало.
  • Если скворцы уже прилетели – будет хороший урожай зерна.
  • Солнце весь день не видно за облаками — к дождям.
  • Вороны в снегу купаются — к ясной погоде.
  • Слышен веселый щебет синиц – к потеплению.

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