Погода на 16 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность, возможен снег

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре пасмурное утро плавно перетечет в ясный день, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков. Утро и день без осадков. Вечером возможен снег. Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

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