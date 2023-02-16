Погода на 16 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность, возможен снег

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре пасмурное утро плавно перетечет в ясный день, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков. Утро и день без осадков. Вечером возможен снег. Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 16 февраля:
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