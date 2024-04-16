Погода на 16 апреля: в Днепре будет облачно, но тепло

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, и утром, и вечером в Днепре будет держаться пасмурная погода, днем возможно небольшое прояснение. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 16 апреля:

Пчелы вылетели рано – к теплой весне.

Раскаты грома — к затяжным дождям.

Ветер подул с севера — жди дожди.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: