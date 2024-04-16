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Погода на 16 апреля: в Днепре будет облачно, но тепло

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 16 апреля: в Днепре будет облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, и утром, и вечером в Днепре будет держаться пасмурная погода, днем возможно небольшое прояснение. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 16 апреля: 

  • Пчелы вылетели рано – к теплой весне.
  • Раскаты грома — к затяжным дождям.
  • Ветер подул с севера — жди дожди.

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