Погода на 16 апреля: в Днепре будет облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, и утром, и вечером в Днепре будет держаться пасмурная погода, днем возможно небольшое прояснение. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 16 апреля:
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Захватите с собой зонт!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Днепряне потеряли очень важные очки в матче с Металлистом 1925 года.
В Днепре ветер потрепал рекламные конструкции.
Непогода наделала немало беды в области.
В Павлограде задержан убийца.
В Днепре и области бушует ненастье.
В Днепре расцвела еще одна аллея сакур.
Причина смерти модельера официально не называлась, но, по данным СМИ, он некоторое время болел.
Купальный сезон только начался, а в Днепре уже есть первая смерть на воде.
Важная информация!
В Днепре резко ухудшится погода.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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