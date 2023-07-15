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Погода на 15 июля: в Днепре ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 15 июля: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в Днепре небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 15 июля: 

  • После дождя быстро подсыхает асфальт – к затяжной непогоде.
  • На кончиках листьев травы появилась роса – к осадкам.
  • Крылатые муравьи роем в воздухе кружат – к ливню.

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