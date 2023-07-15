Погода на 15 июля: в Днепре ясно и без осадков

Раньше в Днепре основными питейными заведениями были не рестораны, а пивбары. В них любили проводить время в том числе и студенты. Некоторые из таких заведений находились неподалеку учебных заведений. Купить там можно было пиво не только в кружке, но и…

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