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Погода на 15 ноября: в Днепре будет прохладно и пасмурно

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода на 15 ноября: в Днепре будет прохладно и пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков. Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 15 ноября:

  • Дождь в этот день указывает на скорые холода и заморозки.
  • Если 15 ноября выпал снег, то весной будет очень много воды.
  • Пасмурная погода в этот день – к скорому потеплению.
  • Грязь на дорогах – теплая погода простоит до середины декабря.
  • Облака движутся не по ветру – скоро выпадет снег.
  • Вечером появился туман – к холодам и ветру.
  • Синицы кричат и беспокоятся – стоит ждать непогоду.

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Новости Днепра про Погода на 15 ноября: в Днепре будет прохладно и пасмурноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 15 ноября: в Днепре будет прохладно и пасмурноРусский

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