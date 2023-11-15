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Погода на 15 ноября: в Днепре будет пасмурно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 15 ноября: в Днепре будет пасмурно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Также будет идти дождь. Утром температура воздуха +5°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 15 ноября: 

  • Дождь в этот день указывает на скорые холода и заморозки.
  • Если 15 ноября выпал снег, то весной будет очень много воды.
  • Пасмурная погода в этот день – к скорому потеплению.
  • Грязь на дорогах – теплая погода простоит до середины декабря.
  • Облака движутся не по ветру – скоро выпадет снег.
  • Вечером появился туман – к холодам и ветру.
  • Синицы кричат и беспокоятся – стоит ждать непогоду.

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Новости Днепра про Погода на 15 ноября: в Днепре будет пасмурно, ожидается дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 15 ноября: в Днепре будет пасмурно, ожидается дождьРусский

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