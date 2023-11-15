Погода на 15 ноября: в Днепре будет пасмурно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Также будет идти дождь. Утром температура воздуха +5°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 15 ноября:
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