Погода на 14 декабря: в Днепре облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Утром ожидается мелкий дождь, который днем вступит в силу, но ближе к вечеру затихнет. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.
Народные приметы на 14 декабря:
Читайте также:
Автор:
Одевайтесь теплее, друзья!
Обязательно захватите с собой зонт!
Захватите с собой зонт!
Сегодня днепрян ждет настоящая зима!
В Днепре снова объявили штормовое предупреждение.
Вероятно внутри компании завелся "крот".
В Киевстаре сообщили о возобновлении голосовой связи.
В департаменте благоустройства рассказали, за что чаще всего штрафовали жителей Днепра.
В ОВА объяснили зачем начали присылать громкие уведомления жителям Днепра и области.
Прошлой зимой, когда начались блэкауты, жители Днепра покупали генераторы, зарядные станции и тому подобное, чтобы всегда иметь электроэнергию.
Жителя Днепропетровщины поймали на границе с Украиной.
У женщины родились два здоровых мальчика!
Известный писатель получил необычную награду в Польше.
Владелец авто не всегда может знать, что получил штраф, поскольку система автоматической фиксации нарушений ПДД не выдает квитанции, а «письмо счастья» со штрафом для водителя может потеряться на почте. Неоплаченный вовремя штраф за нарушение ПДД грозит не только тем, что…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!