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Погода на 14 декабря: в Днепре облачно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 14 декабря: в Днепре облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Утром ожидается мелкий дождь, который днем вступит в силу, но ближе к вечеру затихнет. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.

Народные приметы на 14 декабря: 

  • На ночном небе звезды переливаются — ждите вьюгу.
  • Небо усыпано звездами — ударит мороз.
  • Вороны сильно каркают — будет метель.
  • Если ветер северный, то грядёт сильное похолодание.
  • Собачий лай глухой — к снегопаду.
  • Облака плывут против ветра — будет похолодание.

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