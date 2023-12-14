Погода на 14 декабря: в Днепре облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Утром ожидается мелкий дождь, который днем вступит в силу, но ближе к вечеру затихнет. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.

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