Погода на 13 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ожидается ясная погода, а во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы вечером снова очиститься. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Возможен небольшой дождь, захватите с собой зонт!

В Днепре продолжают обновление учреждений социальной защиты, где поддержку и…

Зонт сегодня не понадобится!

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