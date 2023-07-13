Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 13 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
просмотров

Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 13 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ожидается ясная погода, а во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы вечером снова очиститься. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 13 июля: 

  • Ночью звезды мерцают, а утром небо в тучах – к сильной грозе в полдень.
  • После дождя рыба из воды высовывает голову – можно ждать теплого вечера.
  • Если мокрица утром закрывает цветки, то днем будет дождь.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 13 июля: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 13 июля: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Погода на 12 июля: в Днепре облачно, но без осадков
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 12 июля: в Днепре облачно, но без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

В Днепре терцентры продолжат работу во время ремонта
Новости Днепра
11.07.2023 16:00
В Днепре терцентры продолжат работу во время ремонта

В Днепре продолжают обновление учреждений социальной защиты, где поддержку и…

Погода на 11 июля: в Днепре ожидается переменная облачность
Новости Днепра
11.07.2023 06:15
Погода на 11 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Возможен небольшой дождь, захватите с собой зонт!

В Днепре на три дня объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении: подробности
Новости Днепра
10.07.2023 13:50
В Днепре на три дня объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении: подробности

Будьте осторожны!

Последние новости

Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольщину
Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольщину

Никопольщина снова попала под обстрел врага. Оккупанты попали по одной из громад из тяжелой артиллерии.

Вчера 22:00
3
просмотров
Самые тревожные регионы Украины: Днепропетровщина вошла в топ-10
Самые тревожные регионы Украины: Днепропетровщина вошла в топ-10

В социальных сетях опубликованы рейтинги самых тревожных регионов Украины с начала полномасштабного вторжения.

Вчера 21:15
6
просмотров
Кинолога Ларису Борисенко выписали из больницы после подрыва на растяжке
Кинолога Ларису Борисенко выписали из больницы после подрыва на растяжке

Лариса лечится уже 3, 5 месяцев, она была в четырех больницах и перенесла 10 операций. Ее отпустили на две-три недели, а затем лечение женщины продолжится.

Вчера 20:30
1
просмотров
В Днепре на Монастырском острове пара занялась любовью посреди пляжа
В Днепре на Монастырском острове пара занялась любовью посреди пляжа

Когда захотелось острых ощущений.

Вчера 19:46
17
просмотров
ВСУ продолжают наступление в Запорожской области: ситуация на вечер 12 июля
ВСУ продолжают наступление в Запорожской области: ситуация на вечер 12 июля

ВСУ продолжают наступление в Запорожской области, а также сдерживают натиск россиян на пяти направлениях. Также военным удалось уничтожить 4 зенитно-ракетных комплекса противника.

Вчера 19:45
3
просмотров
Под Бахмутом погиб 20-летний снайпер из Днепра
Под Бахмутом погиб 20-летний снайпер из Днепра

В боях с оккупантами в пригороде Бахмута погиб снайпер 3 ОШБ Богдан Сидоренко (Череп) родом из Днепра. Парень не дожил до своего 21-летия.

Вчера 19:15
4
просмотров
На Днепропетровщине в реке утонул мужчина
На Днепропетровщине в реке утонул мужчина

Пожалуйста, берегите себя и своих родных!

Вчера 18:53
8
просмотров
Япония предоставит Украине системы обнаружения беспилотников
Япония предоставит Украине системы обнаружения беспилотников

Япония поставит Украине нелетальное снаряжение. Имеются ввиду системы обнаружения БПЛА.

Вчера 18:45
7
просмотров
«Днепр — тот город, где мы хотели бы базировать наши основные компании», — уполномочен правительству Чехии по реконструкции Украины
«Днепр — тот город, где мы хотели бы базировать наши основные компании», — уполномочен правительству Чехии по реконструкции Украины

В Днепре с официальным визитом находится крупная делегация Чешской Республики.

Вчера 17:58
2
просмотров
В «Укрзализныце» рассказали, будут ли поезда в Прагу, Краков, Берлин и другие европейские города из Украины
В «Укрзализныце» рассказали, будут ли поезда в Прагу, Краков, Берлин и другие европейские города из Украины

В последнее время украинцы интересуются, почему так мало железнодорожных рейсов из Украины в Европу? Будут ли поезда в Прагу, Краков, Вроцлав, Берлин, Бухарест?

Вчера 17:56
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх