Погода на 13 марта: в Днепре ожидается снег с дождем

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре до самого вечера. Ночной мелкий снег утром может усилиться. Во второй половине дня он сменится на дождь со снегом и только вечером закончится. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 13 марта:

Верба уже зацвела — к хорошей погоде.

Если дождь идет, лету быть мокрым.

Солнце в кругах — к хорошему урожаю.

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