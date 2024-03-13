Погода на 13 марта: в Днепре ожидается снег с дождем

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре до самого вечера. Ночной мелкий снег утром может усилиться. Во второй половине дня он сменится на дождь со снегом и только вечером закончится. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 13 марта:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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