Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 13 марта: в Днепре ожидается снег с дождем

Сегодня 06:15
просмотров

Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 13 марта: в Днепре ожидается снег с дождем

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре до самого вечера. Ночной мелкий снег утром может усилиться. Во второй половине дня он сменится на дождь со снегом и только вечером закончится. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 6 метров в секунду. 

Народные приметы на 13 марта: 

  • Верба уже зацвела — к хорошей погоде.
  • Если дождь идет, лету быть мокрым.
  • Солнце в кругах — к хорошему урожаю.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 13 марта: в Днепре ожидается снег с дождемУкраїнська Новости Днепра про Погода на 13 марта: в Днепре ожидается снег с дождемРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода на 12 марта: в Днепре будет облачно
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода на 12 марта: в Днепре будет облачно

    Хорошего дня, друзья!

    Погода на 11 марта: в Днепре ожидается переменная облачность
    Новости Днепра
    11.03.2024 06:15
    Погода на 11 марта: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Погода на 10 марта: в Днепре облачно, но без осадков
    Новости Днепра
    10.03.2024 06:15
    Погода на 10 марта: в Днепре облачно, но без осадков

    Хорошего дня, друзья!

    Погода на 9 марта: в Днепре облачно, но без осадков
    Новости Днепра
    09.03.2024 06:15
    Погода на 9 марта: в Днепре облачно, но без осадков

    Хорошего дня, друзья!

    Последние новости

    В Кривом Роге завершили спасательную операцию: в ОВА назвали окончательное количество спасенных и погибших
    В Кривом Роге завершили спасательную операцию: в ОВА назвали окончательное количество спасенных и погибших

    В Кривом Роге завершили спасательную операцию на месте ударов ракетами по жилым кварталам.

    Вчера 22:05
    5
    просмотров
    Стало известно, есть ли жертвы на месте попадания еще одной ракеты в Кривом Роге
    Стало известно, есть ли жертвы на месте попадания еще одной ракеты в Кривом Роге

    Вечером 12 марта по Кривому Рогу попали тремя ракетами.

    Вчера 21:33
    4
    просмотров
    «Говорил с сестрой, она сейчас не отвечает на звонки»: очевидцы о первых минутах после прилета по Кривому Рогу
    «Говорил с сестрой, она сейчас не отвечает на звонки»: очевидцы о первых минутах после прилета по Кривому Рогу

    Спасательная операция продолжается.

    Вчера 20:57
    5
    просмотров
    В Кривом Роге горят два дома, более 30 раненых, под завалами есть люди: Зеленский показал видео с места атаки
    В Кривом Роге горят два дома, более 30 раненых, под завалами есть люди: Зеленский показал видео с места атаки

    Огонь до сих пор гасят, а спасатели ищут людей, которые могут оказаться под завалами.

    Вчера 20:14
    5
    просмотров
    В Кривом Роге в результате атаки есть погибшие: появилось первое фото с места удара
    В Кривом Роге в результате атаки есть погибшие: появилось первое фото с места удара

    В Кривом Роге из-за вражеской атаки есть погибшие.

    Вчера 19:31
    7
    просмотров
    Взрыв в Кривом Роге: в городе горит одна из многоэтажек
    Взрыв в Кривом Роге: в городе горит одна из многоэтажек

    В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелась многоэтажка.

    Вчера 19:15
    2
    просмотров
    Житель Днепра угнал автомобиль и обокрал автомойку на 750 тыс грн
    Житель Днепра угнал автомобиль и обокрал автомойку на 750 тыс грн

    Днепрянин ограбил автомойку и угнал автомобиль.

    Вчера 18:39
    5
    просмотров
    Экс-звезда сборной Украины и «Днепра» Коноплянка планирует завершить футбольную карьеру
    Экс-звезда сборной Украины и «Днепра» Коноплянка планирует завершить футбольную карьеру

    Евгений Коноплянка хочет "повесить бутсы на стену".

    Вчера 17:43
    4
    просмотров
    Что делать, если вас укусила собака или дикое животное: куда обращаться в Днепре
    Что делать, если вас укусила собака или дикое животное: куда обращаться в Днепре

    В последнее время участились случаи, когда жители жилмассивов, граничащих с лесами или находящиеся у границ города видели у своих домов лисиц. Почему дикие животные подходят так близко к людям – неизвестно. В любом случае от такого животного нужно держаться подальше:…

    Вчера 17:38
    6
    просмотров
    В районе Днепропетровщины установили особый режим въезда и выезда: в чем дело
    В районе Днепропетровщины установили особый режим въезда и выезда: в чем дело

    В Никопольском районе была создана военная комендатура.

    Вчера 17:01
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх